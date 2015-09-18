Бывший замначальника приморской полиции Илья Шамратов останется в СИЗО до 13 декабря

Бывший замначальника приморской полиции Илья Шамратов останется в следственном изоляторе до 13 декабря. Как сообщает "Вести: Приморье", накануне суд рассмотрел его апелляцию. Адвокаты просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Напомним, бывший главный следователь краевой полиции находится в СИЗО с февраля этого года и подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в конце 2016 года он выписал своим подчинённым повышенные годовые премии. Однако, как считают правоохранительные органы, полковник сделал это в собственных интересах и вскоре потребовал вернуть ему все подъёмные. В общей сложности Шамратов получил на руки около 4 миллионов рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]