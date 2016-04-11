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Заморозки до минус 11 градусов ожидаются в Приморье

Заморозки до минус 11 градусов ожидаются в Приморье

Фото: barometr.info

В ночь на понедельник, 2 октября, фронт сместился на северо-восток, местами сохранились осадки, выпало до 2 мм. Температурный фон на всей территории Приморья оказался положительным и составил +1…+11 °С. Днём за фронтальным разделом на край распространится гребень антициклона и обусловит малооблачную и без осадков погоду.Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, с этим гребнем в Приморье придёт холодная воздушная масса, температура понизится на 4–6 градусов относително вчерашнего дня, до +11…+18 °С.

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Приморье не изменится. Ночью в антициклональном поле и при отсутствии облаков похолодает до 1…−6 °С, в горных районах воздух остынет до −11 °С, на южном побережье будет теплее, +2…+7 °С. Завтра днём +5…+15 °С. Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +14…+16 °С. В ближайшие сутки в городе сохранится погода без осадков. Температурный фон понизится на 2–4 градуса.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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