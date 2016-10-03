Анонс на 3 октября
3 октября в 14.00 во Владивостоке, Военное шоссе, 15-а – торжественное открытие мемориала «ЭР-2».
3 октября в 9.00 в ДВФУ, корпус В — открытие II Всероссийской конференции «Дальневосточные моря и их бассейны: биоразнообразие, ресурсы, экологические проблемы».
3 октября в 15.00 в ДВФУ, корпус М, ауд. М311 — встреча представителей пищевой промышленности Приморского края с профессорами департамента пищевых наук и технологий ДВФУ, дегустация инновационных продуктов питания с использованием морской капусты. Молодые ученые ДВФУ представят свои последние разработки: колбасы, мармелад и несколько видов салатов с морской капустой.
3 октября во Владивостоке в «Центре развития предпринимательства» пройдет семинар «Здоровье и энергия. Инструкция по применению для бизнеса».
3 октября в 10.00 во Владивостоке на территории «Феско-холла», ул. Верхнепортовая, 38 - II Форум-выставка товаров и услуг для старшего поколения «Полезно пенсионерам».
3 октября в 13.00 в «Зимнем саду» ВГУЭС — торжественное открытие чемпионата по стандартам WorldSkills.
3 октября в Восточном институте ДВФУ отметят праздник Середина осени.
3 октября - День ОМОН в России.
3 октября в 1906 году - на Морской конференции в Берлине утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как «SOS».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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