Анонс на 3 октября

3 октября в 14.00 во Владивостоке, Военное шоссе, 15-а – торжественное открытие мемориала «ЭР-2».

3 октября в 9.00 в ДВФУ, корпус В — открытие II Всероссийской конференции «Дальневосточные моря и их бассейны: биоразнообразие, ресурсы, экологические проблемы».

3 октября в 15.00 в ДВФУ, корпус М, ауд. М311 — встреча представителей пищевой промышленности Приморского края с профессорами департамента пищевых наук и технологий ДВФУ, дегустация инновационных продуктов питания с использованием морской капусты. Молодые ученые ДВФУ представят свои последние разработки: колбасы, мармелад и несколько видов салатов с морской капустой.

3 октября во Владивостоке в «Центре развития предпринимательства» пройдет семинар «Здоровье и энергия. Инструкция по применению для бизнеса».

3 октября в 10.00 во Владивостоке на территории «Феско-холла», ул. Верхнепортовая, 38 - II Форум-выставка товаров и услуг для старшего поколения «Полезно пенсионерам».

3 октября в 13.00 в «Зимнем саду» ВГУЭС — торжественное открытие чемпионата по стандартам WorldSkills.

3 октября в Восточном институте ДВФУ отметят праздник Середина осени.

3 октября - День ОМОН в России.

3 октября в 1906 году - на Морской конференции в Берлине утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как «SOS».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]