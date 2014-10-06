В Приморье погиб 7-летний пешеход

В Находке наезд на 7-летнего мальчика совершил 29-летний мужчина за рулем автомобиля "Ниссан Сафари". Водитель двигался со стороны улицы Постышева в направлении Озерного бульвара. Мальчик находился на проезжей части без родителей в сопровождении несовершеннолетней сестры.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Находке, автоавария произошла в районе дома №2 на Озерном бульваре. Ребенок переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате удара пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, в состоянии комы был доставлен в реанимационное отделение Центральной городской больницы города Находка, где впоследствии скончался.

На момент ДТП стаж управления автотранспортом водителя "Ниссан Сафари" составил 11 лет. По результатам медосвидетельствования алкогольное опьянение не установлено.

По данному факту проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз.

Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие автоаварию со смертельным исходом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]