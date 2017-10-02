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Во Владивостоке два грузовика устроили гонки в плотном дорожном потоке

Во Владивостоке два грузовика устроили гонки в плотном дорожном потоке

Фото: dps_vl

Утром 2 октября в районе Снеговой Пади на улице Анны Щетининой двое водителей на крупногабаритном транспорта решили устроить гонки в плотном дорожном потоке. На записи видеорегистратора видно, как один из "героев" на самосвале г/н К587МР125, едет по встречной полосе.

Видео с dps_vl


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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