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Во второй половине недели в Приморье потеплеет на 2–7 градусов

Во второй половине недели в Приморье потеплеет на 2–7 градусов

Фото: Примпогода.ру

На предстоящей неделе погоду в Приморском крае будет определять поле повышенного атмосферного давления.

В первые дни рабочей недели континентальный антициклон обусловит малооблачную и без осадков погоду. С антициклоном в край придёт холодная воздушная масса. Ночью воздух будет интенсивно выхолаживаться, минимальные температуры воздуха опустятся до +2…−10 °C, на южном побережье до +2…+8 °C, а дневные температуры воздуха не поднимутся выше +2…+15 °C.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, во второй половине недели погоду будет определять гребень япономорского антициклона, малооблачная и без осадков погода сохранится, но температурный фон в крае повысится на 2–7 градусов.

Во Владивостоке всю предстоящую неделю будет преобладать солнечная погода. В первой половине недели температурный фон ночью +4…+8 °C, днём +11…+15 °C. Со второй половины недели потеплеет на 2–5 градусов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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