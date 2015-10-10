В Приморье высажено более двух миллионов саженцев пихты и корейской сосны. Чугуевский, Тернейский, Партизанский, Кавалеровский, Шкотовский - это лишь часть районов края, где восстанавливают лесные насаждения. Впрочем, экологическая акция «Живи, лес!» проходит, в том числе, в районных центрах и городах. Свои саженцы посадили и школьники Владивостока.

Принять участие хотят все, за лопаты и ведра, конечно, не дерутся. Обязанности по физической нагрузке делят. В сквере у 13-ой школы Владивостока посадили пихту и корейскую сосну.

Ольга Веселова, директор школы №13, г.Владивостока: «Не надо стучать в их сердца, они сами с удовольствием подбегают и спрашивают: «Это мое дерево теперь!?» Они сами хотят ухаживать, следить и оберегать и понимают, насколько это значимо! И еще подбегают и говорят: «А мы тоже хотим, у меня нет своего дерева!»».

Свои, почти именные деревья, в этом году появились у многих школьников Приморья. В объявленный президентом страны Год экологии, в крае проходит полторы сотни мероприятий по охране природных территорий. В первую очередь ликвидируют свалки, а на пустырях высаживают хвойные леса.

Дмитрий Рыбин, директор департамента лесного хозяйства администрации Приморского края: «Это очень ценная порода, плюс в наших условиях оно очень хорошо приживается. Есть и поручение Рослесхоза, будет заготовка ореха, и часть будет высажена, чтобы получить эти саженцы».

Из-за пожаров площадь хвойных лесов в Приморье стремительно сокращается. Помочь сохранить эти ценные породы деревьев помогут, в том числе, и кедровые ясли, которые открылись под Уссурийском. Только благодаря этому проекту в лесах края уже приживаются тысячи саженцев. Кроме того, в лесопитомниках в рамках государственной программы "Развитие лесного хозяйства Приморского края" посеяно более шести тонн семян корейского кедра, из которых появятся полтора миллиона молодых деревьев.

Любовь Львова, учитель химии средней школы №13, г. Владивосток: «Такое дело, очень важно посадить дерево. Я всегда об этом мечтала, и мне не удавалось. А теперь я его посадила и буду следить за ним. Надеюсь, оно через 10 лет будет высокое».

Присоединиться к акции «Живи, лес!» приглашают всех жителей края. Время для высадки саженцев кедра, пихты и сосны еще есть. В каждом дворе может появиться свой небольшой, но все-таки лес.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]