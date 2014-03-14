Новое оборудование для палаты интенсивной терапии получила городская больница № 2 во Владивостоке. Комнату в детском ортопедо-травматологическом отделении оснастили всем необходимым для пробуждения маленьких пациентов после наркоза. Так называемая «палата пробуждения» стала первой и единственной в Приморском крае.



В этой комнате маленькие пациенты «тысячакоечной» больницы будут просыпаться после наркоза. В палате малышам предстоит провести не менее шести часов. Всего в травматологическом отделении проводят более 600 сложных операций под наркозом. Раньше дети пробуждались в своей палате под чутким присмотром врача-анестезиолога, сейчас работе докторов помогает новейшее оборудование.

Константин Швед, зам. главного врача КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2»: «Без оборудования, будь ты академиком медицинских наук, ничего не сделаешь, в случае чего».

Палата пробуждения оснащена аппаратом искусственной вентиляции лёгких, лазерным УЗИ и многофункциональными кроватями. Стоимость всего оборудования — почти шесть миллионов рублей. Помощь городской больнице оказал «ВТБ» по программе «Мир без слёз». Банк занимается благотворительностью в сфере детского здравоохранения уже более 14 лет. За это время поддержку получили больницы в полусотне регионах страны.

Василий Титов, первый зам. президента-председателя правления «ВТБ»: «Помощь адресная, целевая, без посредников и обязательно с правильным эмоциональным настроем, с мероприятиями, которые помогают детям».

В Приморье программа «Мир без слёз» реализуется не впервые. Реабилитационное оборудование, оснащение реанимаций и кювезы для недоношенных детей появились в больницах края с 2008. Всего в этом году программа «ВТБ» пройдёт в 20 городах по всей России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]