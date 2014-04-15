Заслуженный художник России и почетный житель Владивостока Сергей Черкасов открыл осеннюю выставку своих работ. Признанный мастер холста и кисти удивил своих почитателей акварелью на бумаге.

Его Владивосток - светлый даже в непогоду: с чайками, домами из камня и улицами, пропитанными солеными ветрами. Это акварельный эксперимент мастера. Год назад Сергей Черкасов отложил в сторону акрил и холст, заменив их на акварель и бумагу. И буквально на одном дыхании, каплями, стал рисовать свой Владивосток.

Сергей Черкасов, заслуженный художник России, почетный житель Владивостока: «Целый год я работал. Очень тяжело начинал, месяца три ничего не получилось, я расстраивался. Сложный материал, во всем. Акварель - это настроение. Капнул-получилось, не получилось - расстраиваешься. И уже до конца дня не притрагиваешься! У мастера должно получаться!»

И еще как получилось. В галерее сейчас лишь три десятка работ из восьмидесяти. Море, небо, корабли. Любимые мастером сине-белые оттенки лишь иногда сменяют кирпичные.

Ольга Сидорова, исскуствовед: «Он - эстет высшего понимания этого слова. Всегда отличается необыкновенной красотой того, что он делает. Как он в самых обычных моментах может найти необычное!»

Наталья Стороженко, художник модельер Приморского драматического театра молодежи: «Всю жизнь мы дружим, ему было 15 лет, а нам - по 16. Тема наша и техника очень красивая, акварельная. У нас в такой технике никто не работает, это неповторимо».

Он сокрушается, что его Владивосток на картинах - всё больше уходящая натура. Исторические дома скрывают новострои, да и любимых художником рижских трамваев на главной городской улице - Светланской - давно уже нет. Город, который мы еще пока не потеряли, Сергей Черкасов спешит оставить в своих картинах. Вход на выставку бесплатный.

Елена Гуляева, художник: «Я не представляю Владивосток без Черкасова. Видно, что человек любит этот город. Здесь рождение волшебства, для меня это учитель прежде всего!»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]