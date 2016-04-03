Во Владивостоке оштрафовали водителя-меломана

Водитель автобуса во Владивостоке оштрафован на 8 тысяч рублей за прослушивание музыки во время движения. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, нарушение было зафиксировано на городском маршруте № 40 в автобусе с государственным номером АВ 155.

Сообщение о водителе-нарушителе было получено в администрации города через интернет-приемнуюwww.vlc.ru/feedback/ Именно сюда поступила жалоба от одного из пассажиров, который сообщал о громкой музыке в салоне, после чего проверку автобуса провели сотрудники управления транспорта. В результате факт прослушивания музыки подтвердился. Выяснилось, что водитель использовал для этого планшет, который установил прямо на приборной доске.

«О том, что водителю запрещено включать музыку в салоне, сказано в договоре, который заключен между администрацией города и автотранспортным предприятием, – пояснил главный специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич. – В данном случае нарушен пункт 2.3.23 договора, где прописано, что водитель во время работы на маршруте должен «исключить случаи включения и прослушивания любых радиоинформационных каналов и автомагнитол».

Руководителю компании «Влад Рейс» направлено уведомление о наложении штрафа, его сумма составит 8 тысяч рублей. Штраф будет обязан выплатить водитель.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]