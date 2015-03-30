Завотделением профосмотров горбольницы Находки заключили под стражу

Суд Находки избрал в отношении заведующей отделением профессиональных осмотров ГКБУЗ «Находкинская городская больница» меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заведующей отделением профессиональных осмотров ГКБУЗ «Находкинская городская больница». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в период времени с июля по сентябрь 2017 года обвиняемая организовывала в отделении профессиональных осмотров ГКБУЗ «Находкинская городская больница» выписку медосмотров за деньги без фактического осмотра всеми врачами-специалистами и сдачи анализов. Заведующая систематически получала лично и через посредников взятки в размере от 2 тыс. до 42 тыс. рублей. В роли взяткодателей выступали, в том числе и лица, действующие в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, к уголовной ответственности за аналогичное преступление привлечен врач-терапевт указанного отделения.

В рамках уголовного дела в кабинетах врачей проведены обыски, изъята документация, записные книжки, проведен обыск по месту жительства обвиняемой, где изъяты денежные средства в размере 1 млн. рублей и 40 тыс. долларов США.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]