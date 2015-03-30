Завотделением профосмотров горбольницы Находки заключили под стражу
Суд Находки избрал в отношении заведующей отделением профессиональных осмотров ГКБУЗ «Находкинская городская больница» меру пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заведующей отделением профессиональных осмотров ГКБУЗ «Находкинская городская больница». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По версии следствия, в период времени с июля по сентябрь 2017 года обвиняемая организовывала в отделении профессиональных осмотров ГКБУЗ «Находкинская городская больница» выписку медосмотров за деньги без фактического осмотра всеми врачами-специалистами и сдачи анализов. Заведующая систематически получала лично и через посредников взятки в размере от 2 тыс. до 42 тыс. рублей. В роли взяткодателей выступали, в том числе и лица, действующие в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, к уголовной ответственности за аналогичное преступление привлечен врач-терапевт указанного отделения.
В рамках уголовного дела в кабинетах врачей проведены обыски, изъята документация, записные книжки, проведен обыск по месту жительства обвиняемой, где изъяты денежные средства в размере 1 млн. рублей и 40 тыс. долларов США.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.09.2017 У завотделением профосмотров Находкинской горбольницы изъят миллион рублей и 40 тысяч долларов США
-
25.11.2016 В Находке открылось первичное онкологическое отделение поликлиники в КГБУЗ «Находкинская городская больница»
-
01.03.2016 В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении врача, обвиняемого в получении взятки
-
14.09.2015 В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Дунай, совершившего сексуальное насилие над малолетним
-
14.07.2015 В отношении депутата возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа
-
30.03.2015 В Приморье будут судить врача за незаконную выдачу "больничных" листов
Добавить комментарий