Приморский нацпарк может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Администрация Приморского края поддержала включение территории национального парка «Бикин» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одна из главных причин миссии – обеспечить охрану амурского тигра, а также ключевых мест обитаний многих редких и исчезающих видов животных и растений.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, окончательное решение по вопросу включения нацпарка в список Всемирного наследия ЮНЕСКО будет принято экспертами международного союза охраны природы в феврале 2018 года.
Включение национального парка в список Всемирного наследия ЮНЕСКО позволит повысить престиж территории долины реки Бикин, обеспечит популяризацию объекта и развитие экологического туризма, традиционных промыслов, а также дополнительные гарантии сохранности и целостности уникальных природных комплексов.
Отметим, нацпарк «Бикин» расположен на территории Пожарского района Приморья и занимает более одного миллиона гектаров. Это самый молодой национальный парк в регионе – постановление о его создании подписали 3 ноября 2015 года, а к работе он приступил только в сентябре 2016 года.
Всемирное наследие ЮНЕСКО – природные или созданные человеком объекты, приоритетными задачами по отношению к которым являются их сохранение и популяризация в силу особой культурной, исторической или экологической значимости.
На сегодня на Дальнем Востоке статус всемирного наследия имеют четыре природных объекта: Центральный Сихотэ-Алинь, Вулканы Камчатки, остров Врангеля и Ленские столбы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.02.2015 Сихотэ-Алинский заповедник, один из старейших в стране, отмечает 80-летие
-
29.08.2017 Центральный Сихотэ-Алинь в Приморье вошел в ТОП-10 самых популярных российских природных объектов
-
08.02.2015 Приморский заповедник всемирного значения отмечает юбилей
-
29.09.2017 В больницу Владивостока доставили сотрудника нацпарка «Бикин» с огнестрельным ранением позвоночника
-
19.05.2014 Сихотэ-Алинский заповедник – эталон первозданного ландшафта
-
13.03.2017 Первый тигр попал в объектив фотоловушки в нацпарке «Бикин» в Приморье
Добавить комментарий