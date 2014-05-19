Приморский нацпарк может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Администрация Приморского края поддержала включение территории национального парка «Бикин» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одна из главных причин миссии – обеспечить охрану амурского тигра, а также ключевых мест обитаний многих редких и исчезающих видов животных и растений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, окончательное решение по вопросу включения нацпарка в список Всемирного наследия ЮНЕСКО будет принято экспертами международного союза охраны природы в феврале 2018 года.

Включение национального парка в список Всемирного наследия ЮНЕСКО позволит повысить престиж территории долины реки Бикин, обеспечит популяризацию объекта и развитие экологического туризма, традиционных промыслов, а также дополнительные гарантии сохранности и целостности уникальных природных комплексов.

Отметим, нацпарк «Бикин» расположен на территории Пожарского района Приморья и занимает более одного миллиона гектаров. Это самый молодой национальный парк в регионе – постановление о его создании подписали 3 ноября 2015 года, а к работе он приступил только в сентябре 2016 года.

Всемирное наследие ЮНЕСКО – природные или созданные человеком объекты, приоритетными задачами по отношению к которым являются их сохранение и популяризация в силу особой культурной, исторической или экологической значимости.

На сегодня на Дальнем Востоке статус всемирного наследия имеют четыре природных объекта: Центральный Сихотэ-Алинь, Вулканы Камчатки, остров Врангеля и Ленские столбы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]