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Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход

Фото: На Тихоокеанском рубеже

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход, во время которого совершит девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты разных государств. Основная цель похода - развитие военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
В составе отряда - большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов", "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома". Отрядом командует заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирал Эдуард Михайлов. Плавание продлится около четырех месяцев, в ходе него будут совершены девять неофициальных визитов и деловых заходов.

Как сообщил официальный представитель флота капитан 1-го ранга Владимир Матвеев. подготовка к дальнему походу включала в себя длительную работу экипажей, которые прошли полный цикл обучения. Личный состав выполнил комплекс учебно-боевых упражнений по отражению нападения на корабль средствами воздушного поражения с применением зенитных ракетных комплексов, выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, провел учения по противолодочной и противодиверсионной обороне, тренировки по борьбе за живучесть корабля, отработал взаимодействие с корабельными вертолетами, а командный состав закрепил навыки в управлении подчиненными.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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