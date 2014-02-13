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Интернет-мошенница из Приморья обманула 18 доверчивых россиян

Интернет-мошенница из Приморья обманула 18 доверчивых россиян

Фото: Myslo

Прокуратурой города Артема утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении 18 эпизодов мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Елену Телегину, фигурантка  создала в социальной сети «В Контакте» страницу, на которой разместила различные фотографии с якобы продаваемой одеждой и обувью. Она предлагала свои услуги по продаже и пересылке вещей, в т.ч. в другие регионы Российской Федерации, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. В дальнейшем она обманула нескольких потенциальных покупателей, проживавших за пределами края в других регионах России, заверив их в том, что отправит им посылки с выбранным товаром. Доверчивые граждане перечисляли ей на банковскую карту стоимость вещей, однако взамен ничего так и не получили.

Действуя по описанной выше схеме, лжепредпринимательнице удалось обмануть 18 потерпевших, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 190 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантка вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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