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Пункты пропуска Уссурийской таможни изменят режим работы

Пункты пропуска Уссурийской таможни изменят режим работы

Фото: Виртуальная таможня

В связи с празднованием в Китайской Народной Республике дня образования КНР некоторые пункты пропуска сопредельного государства работать не будут. По этой причине в график работы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации внесены изменения, - сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни.

Выходные дни в пунктах пропуска ДАПП «Турий Рог» - 2-7 октября, ДАПП «Марково» – 2-6 октября, МАПП «Краскино» - 4 октября.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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