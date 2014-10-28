Пункты пропуска Уссурийской таможни изменят режим работы
В связи с празднованием в Китайской Народной Республике дня образования КНР некоторые пункты пропуска сопредельного государства работать не будут. По этой причине в график работы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации внесены изменения, - сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни.
Выходные дни в пунктах пропуска ДАПП «Турий Рог» - 2-7 октября, ДАПП «Марково» – 2-6 октября, МАПП «Краскино» - 4 октября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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