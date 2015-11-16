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На Партизанской трассе водитель едва не угодил в ДТП

На Партизанской трассе водитель едва не угодил в ДТП

Фото: Newsbox24.tv

На Партизанской трассе водитель едва не угодил в ДТП. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, хозяин "Пробокса" пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Тем самым едва не спровоцировал аварию. Из-за него другой автомобиль едва не ушел в кювет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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