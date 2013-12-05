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Авиалайнер, летевший из Москвы во Владивосток, совершил экстренную посадку

Авиалайнер, летевший из Москвы во Владивосток, совершил экстренную посадку

Фото: vdk_news

Лайнер, летевший из Москвы во Владивосток, экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой  на vdk_news, около часа ночи 2 октября в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы во Владивосток. Причиной послужило ухудшение здоровья одного из пассажиров — жителя Владивостока. Екатеринбургские медики осмотрели его в аэропорту и доставили в местную больницу. После чегго воздушное судно продолжило полет в пункт назначения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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