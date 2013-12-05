Авиалайнер, летевший из Москвы во Владивосток, совершил экстренную посадку
Лайнер, летевший из Москвы во Владивосток, экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vdk_news, около часа ночи 2 октября в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы во Владивосток. Причиной послужило ухудшение здоровья одного из пассажиров — жителя Владивостока. Екатеринбургские медики осмотрели его в аэропорту и доставили в местную больницу. После чегго воздушное судно продолжило полет в пункт назначения.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
04.01.2017 Самолет рейса Москва-Владивосток совершил экстренную посадку в Хабаровске- ren.tv.
-
24.10.2016 Самолет рейсом Владивосток-Пхукет совершил экстренную посадку в Ханое(фото)
-
11.10.2015 Cамолет из Владивостока совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
-
15.09.2015 Самолет рейса "Москва-Владивосток" вынужденно сел в Екатеринбурге из-за приступа у пассажира
-
20.05.2015 "Боинг-777",вылетевший из Владивостока, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
-
05.12.2013 В аэропорту Якутска совершил экстренную посадку самолет с роженицей на борту
Добавить комментарий