Самую красивую студентку России выберут во Владивостоке
IV Всероссийский конкурс таланта и грации "Краса студенчества России" пройдет с 1 по 6 ноября в кампусе ДВФУ на острове Русском. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vladivostokrt, ранее финальные этапы конкурса всегда проходили в западной части страны: в Казани, Санкт-Петербурге и Петрозаводске, впервые этой чести удостоилась столица Приморья.
С 1 по 2 ноября запланированы конкурс эссе, презентация участниц, собеседование, защита творческих проектов. 6 ноября состоится финал конкурса.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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