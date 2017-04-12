3 октября в 18.10 покровитель маньчжурского блюза Евгений Ерёмин даст концерт на «Радио России. Приморье».

Гость из Благовещенска, лидер старейшей благовещенской группы «Сквозняк», поэт, один из ярчайших представителей бард-рока подготовил акустический сет специально для слушателей программы «Ледокол» на «Радио России. Приморье». Евгений Ерёмин является лауреатом дальневосточных и московских фестивалей «Свои люди», «Приморские струны», «Дальфест», «Шокофест» и других. Понятные всем песни Ерёмина давно стали хитами для ценителей и участников бардовского движения страны.

Начало концерта в 18.10

Владивосток 102,1 FM

Находка 101,4 FM

Уссурийск 106,0 FM

online здесь: http://vestiprim.ru/radio_russia_prim.html

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]