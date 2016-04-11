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Новую технику для борьбы с лесными пожарами закупили в Приморье

Новую технику для борьбы с лесными пожарами закупили в Приморье

Фото: Bird In Flight

Четыре квадроцикла, приобретённые на средства краевого бюджета, поступили в распоряжение приморской авиабазы по охране лесов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в 2017 году на обновление парка противопожарной техники и оборудования из бюджета региона направлено пять миллионов рублей.

Уже закуплено четыре квадроцикла для патрулирования лесного фонда, также в ближайшее время в распоряжение лесников поступит новая моторная лодка. Кроме этого, сейчас проводится аукцион на покупку нового специального трактора, необходимого для создания минерализованных полос.

Вся техника приобретена в рамках краевой программы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013-2020 годы». В конце прошлого года по этой программе приморские лесничие получили две специальные автомашины и более 40 единиц различного оборудования для предотвращения и тушения лесных пожаров.

В этом году решено сосредоточиться на закупке специализированного транспорта, в том числе, и квадроциклов, которые очень удобны для работы в труднодоступных местностях.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлено 1,3 тысячи специалистов и тысяча единиц различной техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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