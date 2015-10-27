Жителя Находки, отсидевшего срок за смертельное ДТП, вновь будут судить за нарушение ПДД

Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении ранее судимого гр-на С., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, фигурант ранее был осужден за нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Тогда суд назначил ему реальное лишение свободы, а в 2014 году он был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания.

В конце 2015 года, в период УДО, он вновь стал виновником ДТП. Так, фигурант нарушил правила дорожного движения и в районе д. № 17 а по ул. Ленинградская в г. Находке совершил столкновение с другим автомобилем. Человеческих жертв в тот раз удалось избежать.

Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции отстранили водителя от управления и, наблюдая у него признаки опьянения, направили его на медицинское освидетельствование, от которого тот отказался. Между тем, в соответствии с действующим законодательством такой отказ признается равнозначным установлению факта опьянения.

По данному факту после вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Так, в ОМВД России по г. Находке прокурором внесено требование о регистрации сообщения о преступлении, а первоначально возбужденное дело об административном правонарушении отменено, поскольку действия фигуранта образуют состав преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Ранее аналогичные нарушения не влекли уголовной ответственности, а квалифицировались как административные правонарушения. В соответствии с внесенными изменениями, в настоящее время такие деяния образуют состав преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]