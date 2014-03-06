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Сентябрь 2017 года – третий среди самых теплых на Северном полушарии Земли

Сентябрь 2017 года – третий среди самых теплых на Северном полушарии Земли

Фото: Агентство Информационных Сообщений

Средняя температура сентября 2017 года на Северном полушарии Земли имеет третий ранг среди самых высоких значений за всю историю регулярных метеонаблюдений на планете, т.е. с 1891 года. По информации Гидрометцентра, еще теплее сентябрь был только в 2015 и 2016 годах.

В Северной Африке средняя температура сентября повторила рекордное достижение, установленное в 2002 году. Заметно теплее обычного прошедший сентябрь оказался в Китае (он здесь второй самый теплый в метеорологической летописи), а также в Индии и на Североамериканском континенте. Холоднее – в Европе и на значительной части России, включающей Урал, Сибирь, запад Якутии, а также частично районы Русского Севера и Верхневолжья.

В России в целом средняя температура воздуха в прошедшем сентябре близка к норме. Напомним, что прошлогодний сентябрь был здесь самым теплым в истории метеонаблюдений. Холод на Урале и в Сибири компенсировала аномально теплая погода на Дальнем Востоке и юге европейской территории страны.

Как сообщает Примпогода.ру, сегодня, 3 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +4...+16 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12…+14 °С. Температура воды в Амурском заливе +16 °C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12…+14 °С.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12…+14 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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