Сентябрь 2017 года – третий среди самых теплых на Северном полушарии Земли

Средняя температура сентября 2017 года на Северном полушарии Земли имеет третий ранг среди самых высоких значений за всю историю регулярных метеонаблюдений на планете, т.е. с 1891 года. По информации Гидрометцентра, еще теплее сентябрь был только в 2015 и 2016 годах.

В Северной Африке средняя температура сентября повторила рекордное достижение, установленное в 2002 году. Заметно теплее обычного прошедший сентябрь оказался в Китае (он здесь второй самый теплый в метеорологической летописи), а также в Индии и на Североамериканском континенте. Холоднее – в Европе и на значительной части России, включающей Урал, Сибирь, запад Якутии, а также частично районы Русского Севера и Верхневолжья.

В России в целом средняя температура воздуха в прошедшем сентябре близка к норме. Напомним, что прошлогодний сентябрь был здесь самым теплым в истории метеонаблюдений. Холод на Урале и в Сибири компенсировала аномально теплая погода на Дальнем Востоке и юге европейской территории страны.

Как сообщает Примпогода.ру, сегодня, 3 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +4...+16 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12…+14 °С. Температура воды в Амурском заливе +16 °C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12…+14 °С.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12…+14 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]