Авиакомпания Jeju Air совершила первый рейс в Приморье

Южнокорейская компания Jeju Air запустила новый регулярный авиарейс между Владивостоком и Сеулом. Первых пассажиров торжественно встретили в аэропорту «Кневичи».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, до конца летнего расписания компания будет выполнять рейсы четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Воздушные суда Boeing 737-800 смогут перевозить из Владивостока в Сеул и обратно около 190 человек единовременно.

«В настоящий момент загруженность международного аэропорта Владивосток составляет около 60%, поэтому Администрация края совместно с руководством аэропорта заинтересована и всячески приветствует заход в регион новых авиакомпаний, тем более связывающих Приморье с такими мегаполисами, как Сеул», – отметили специалисты.

Напомним, о том, что компания Jeju Air планирует зайти в Приморье, стало известно в июле этого года в ходе встречи директора департамента международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова с начальником отдела планирования авиакомпании Юн Чже Уком.

Тогда представитель Jeju Air отмечал, что, если рейс будет востребован и появится необходимость – количество полетов будет увеличено до пяти или семи.

В скором времени прямое авиасообщение может связать Владивосток с еще одним южнокорейским городом – Поханг. Об этом заявил мэр территории Ли Ганг Док в ходе встречи с вице-губернатором Приморья Евгением Полянским в сентябре этого года.

Интерес южнокорейских путешественников к краю закономерен, ведь Владивосток – это красивый европейский город с богатым инвестиционным потенциалом, уникальной гастрономической культурой и яркими природными достопримечательностями. Кроме того, большое значение для роста турпотока из Южной Кореи имеют близкая территориальная расположенность Приморья, общее историческое прошлое и безвизовый режим, принятый руководителями двух государств в 2013 году.

Впрошлом году турпоток из Республики Корея в регион вырос более чем в полтора раза – Приморье посетили около 50 тысяч корейцев. В этом году турпоток демонстрирует еще более динамичный рост – по итогам первого полугодия прирост составил более 80% по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]