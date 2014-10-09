Более 200 тысяч тонн топлива заготовлено на котельных Приморья
На котельные Приморского края завезено почти 85 тысяч тонн мазута, 950 тонн дизельного топлива, более 115 тысяч тонн угля.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сейчас на складах находится тот запас топлива, который необходим для бесперебойной работы котельных в течение месяца и более, остальное топливо завозится с нефтеперерабатывающих заводов и угольных предприятий по утверждённому графику на протяжении всего отопительного сезона.
Всего в крае к работе готовы 840 котельных, обеспечивающих теплом около 1 700 социально значимых объектов и более 14 тысяч жилых домов.
В понедельник, 2 октября, отопительный сезон на социально значимых объектах стартовал в Тернейском районе и селе Барабаш-Левада Пограничного района.
На подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.
Для координации работы всех ведомств, ответственных за успешное прохождение осенне-зимнего сезона, в регионе создан штаб под председательством вице-губернатора Приморского края Александра Юрова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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