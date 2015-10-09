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Новые дорожные знаки появились во Владивостоке на пересечении улиц Адмирала Юмашева и Нейбута

Новые дорожные знаки появились во Владивостоке на пересечении улиц Адмирала Юмашева и Нейбута

Фото: Администрация г. Владивостока

Дорожные знаки появились на пересечении улиц Адмирала Юмашева и Нейбута (в районе поворота на «Зелёный угол»). Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, движение автотранспорта на данном участке осуществляется в прежнем режиме. Дорожные знаки 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу» и 8.13 «Направление главной дороги» установили для информирования автомобилистов о приоритете движения. 

С начала 2017 года во Владивостоке проведено обслуживание, установлено и заменено более 1800 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автомобилистов о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, границах наземных пешеходных переходах и т. д. Работы по текущему содержанию, обслуживанию и установке знаков проводятся силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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