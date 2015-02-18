Крупную партию наркотика пытались ввезти на территорию исправительного учреждения в Приморье

Сотрудники оперативной службы ИК-33 ГУФСИН России по Приморскому краю при досмотре на контрольно-пропускном пунктегрузового автомобиля, заезжавшего на режимную территорию учреждения с поставкой материалов для деревообрабатывающего производства, обнаружили наркотическое вещество, спрятанное ухищренным способом. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, злоумышленники упаковали вещество в отрезок металлической трубы, запаяли с двух сторон электросваркой и прикрепили под днищем к деталям автомобиля.

Согласно заключению эксперта, данное вещество является наркотическим средством, а именно маслом каннабиса в крупном размере – 33,944 грамма.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228.1 УК РФ - Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веществ, совершенные организованной группой; лицом с использованием своего служебного положения; лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего; в крупном размере. Статем предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]