Во Владивостоке прогулочный катер «выбросился на берег»
Прогулочный катер выскочил на мель 2 октября во Владивостоке. Это произошло на мысе Острый в районе Змеинки. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, в результате происшествия катер пробил днище.
По предположениям очевидцев, в самом разгаре плавания у рулевого что-то пошло не так. Возможно он уснул, и катер вынесло на берег.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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