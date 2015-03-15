Во Владивостоке машина такси врезалась в забор

Инцидент произошле в районе Снеговой Пади во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, Тoyota prius стоял на обочине, водитель вышел из машины, но забыл поставить ее на парковку. Машина покатилась, ударила Axio и скатилась к забору.

По предварительной информации в аварии никто не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]