"Вести: Приморье": Как намерены противостоять лесным пожарам в Приморье?

В Приморье начинается пожароопасный сезон. Через пару недель трава в лесах окончательно высохнет, а значит любое неосторожное обращение с огнём может привести к трагедии. В зоне риска жители населённых пунктов расположенных ближе всего к тайге. Как намерены противостоять огненной стихии в крае? И каким навыкам сегодня обучают добровольных пожарных в Приморье? Об этом специальный сюжет, который выйдет в эфир в программе "Вести: Приморье" на телеканале «Россия-1» 3 октября в 21.45.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]