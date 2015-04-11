"Вести: Приморье": Как намерены противостоять лесным пожарам в Приморье?
В Приморье начинается пожароопасный сезон. Через пару недель трава в лесах окончательно высохнет, а значит любое неосторожное обращение с огнём может привести к трагедии. В зоне риска жители населённых пунктов расположенных ближе всего к тайге. Как намерены противостоять огненной стихии в крае? И каким навыкам сегодня обучают добровольных пожарных в Приморье? Об этом специальный сюжет, который выйдет в эфир в программе "Вести: Приморье" на телеканале «Россия-1» 3 октября в 21.45.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
22.05.2017 23 мая на телеканале «Россия-24» выйдет в эфир десятый выпуск программы «Детские «Вести»
-
19.04.2017 Применение "космических" технологий как часть реализации госпрограммы Приморского края "Охрана окружающей среды"
-
26.10.2016 В Приморье готовятся к борьбе с лесными пожарами
-
30.12.2015 Что готовит нам грядущий Год красной огненной обезьяны
-
23.07.2015 В Уссурийске более 140 жителей получили удостоверения добровольных пожарных дружинников
-
11.04.2015 В Приморском крае в самом разгаре сезон лесных пожаров и палов
Добавить комментарий