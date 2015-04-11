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"Вести: Приморье": Как намерены противостоять лесным пожарам в Приморье?

В Приморье начинается пожароопасный сезон. Через пару недель трава в лесах окончательно высохнет, а значит любое неосторожное обращение с огнём может привести к трагедии. В зоне риска жители населённых пунктов расположенных ближе всего к тайге. Как намерены противостоять огненной стихии в крае? И каким навыкам сегодня обучают добровольных пожарных в Приморье? Об этом специальный сюжет, который выйдет в эфир в программе "Вести: Приморье" на телеканале «Россия-1» 3 октября в 21.45.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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