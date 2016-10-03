Анонс на 4 октября
4 октября в 11.00 на территории парка «Минный городок» - Военно-патриотическая игра «День призывника».
4 октября в 10.00 в ДВФУ, корпус В — мастер-класс по росписи матрешек для участников международной студенческой осенней школы ДВФУ из Гонконгского политехнического колледжа.
4-6 октября в 12.00 в ДВФУ, корпус S2 — мастер-классы главного тренера сборной КНР по дзюдо, тренера сборной Дании и Швейцарии Кенджи Митсумото (7 дан). Визит приглашенного специалиста ознаменует начало занятий в Международном клубе дзюдо, который открыли ДВФУ и Токайский университет в кампусе на о. Русском в сентябре 2017 года.
4 октября в 18.30 в администраци и Владивостока — начинает сезон школа «Управдом».
4 октября в 17.00 в залах Приморского отделения Союза художников России - персональная выставка Олега Подскочина «Искушение святого Антония».
4 октября - Всемирный день животных.
4 октября - День космических войск России.
4 октября - День гражданской обороны МЧС России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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