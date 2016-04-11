Холод в Приморье продержится до четверга

3 октября днём и в ближайшие сутки Приморье по-прежнему будет находиться в поле повышенного атмосферного давления.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, во вторник, 3 октября, воздух прогреется до +7…+16 °C. Ночью при антициклональном поле и отсутствии облаков температура воздуха продолжит понижаться, на большей части ожидается до 0…−5 °C, в горных районах воздух выхолодится до −11 °C, лишь на южном побережье сохранятся положительные температуры, +1…+6 °C. Завтра фон дневных температур не изменится, до +7…+16 °C.

Сегодня днём и в последующие сутки во Владивостоке ожидается малооблачная и без осадков погода. Днём воздух прогреется до +12…+14 °C, ночь ожидается холоднее на 1–2 градуса, а дневная температура сохранится на прежнем уровне, +14…+16 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]