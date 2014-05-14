Во Владивостоке ребенок угодил под колеса пассажирского автобуса

3 октября днем во Владивостоке в районе дома по улице Никифорова, 55 на проезжую часть перед автобусом выбежал несовершеннолетний мальчик. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, водитель 39-го маршрута применил экстренное торможение, но избежать столкновения ему не удалось: ребёнок попал под колёса.

Прибывшие на место происшествия медики забрали пострадавшего.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]