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Во Владивостоке ребенок угодил под колеса пассажирского автобуса

Во Владивостоке ребенок угодил под колеса пассажирского автобуса

Фото: vl_crime

3 октября днем во Владивостоке в районе дома по улице Никифорова, 55 на проезжую часть перед автобусом выбежал несовершеннолетний мальчик. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, водитель 39-го маршрута применил экстренное торможение, но избежать столкновения ему не удалось: ребёнок попал под колёса.

Прибывшие на место происшествия медики забрали пострадавшего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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