Во Владивостоке ребенок угодил под колеса пассажирского автобуса
3 октября днем во Владивостоке в районе дома по улице Никифорова, 55 на проезжую часть перед автобусом выбежал несовершеннолетний мальчик. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, водитель 39-го маршрута применил экстренное торможение, но избежать столкновения ему не удалось: ребёнок попал под колёса.
Прибывшие на место происшествия медики забрали пострадавшего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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