Всероссийская перепись населения РФ пройдет в октябре 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об образовании комиссии Правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина РФ. Подписанным постановлением создана комиссия по проведению переписи населения 2020 года и утверждено положение о ней.
Отмечается, что комиссию возглавит заместитель председателя Правительства. Персональный состав комиссии будет утвержден позднее.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, предполагается, что предстоящая перепись будет проводиться тремя методами: через интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно, с помощью специальных планшетов, а также традиционно – с помощью переписчиков.
Напомним, по итогам переписи населения, прошедшей в 2010 году, численность постоянного населения Приморского края, составила более 1,9 миллиона человек. По этому показателю Приморье опередило все региона Дальнего Востока. Семь лет назад в крае было зафиксировано значительное превышение численности женщин над численностью мужчин, а средний возраст жителей составлял 38,6 лет, в том числе у мужчин – 36,1, а у женщин – 40,8 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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