Новости Общество

QR Код этой страницы
Вчера, 17:59
  0

Всероссийская перепись населения РФ пройдет в октябре 2020 года

Всероссийская перепись населения РФ пройдет в октябре 2020 года

Фото: google.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об образовании комиссии Правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина РФ. Подписанным постановлением создана комиссия по проведению переписи населения 2020 года и утверждено положение о ней.

Отмечается, что комиссию возглавит заместитель председателя Правительства. Персональный состав комиссии будет утвержден позднее.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края,  предполагается, что предстоящая перепись будет проводиться тремя методами: через интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно, с помощью специальных планшетов, а также традиционно – с помощью переписчиков.

Напомним, по итогам переписи населения, прошедшей в 2010 году, численность постоянного населения Приморского края, составила более 1,9 миллиона человек. По этому показателю Приморье опередило все региона Дальнего Востока. Семь лет назад в крае было зафиксировано значительное превышение численности женщин над численностью мужчин, а средний возраст жителей составлял 38,6 лет, в том числе у мужчин – 36,1, а у женщин – 40,8 лет.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря