В Приморье полиция изъяла двоих малолетних детей у матери-пьяницы

В полицию Дальнереченска поступило сообщение о том, что 27-летняя женщина, проживающая в доме на улице Флегонтова, не исполняет обязанности по содержанию и воспитанию своих малолетних детей. Прибывшие по указанному адресу инспектор по делам несовершеннолетних и зональный участковый уполномоченный полиции обнаружили в квартире двоих малолетних детей и мать с остаточными признаками алкогольного опьянения. Внешний вид женщины свидетельствовал о длительном употреблении спиртных напитков.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД "Далнереченский", после проведения воспитательной беседы с разъяснением ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, в отношении женщины был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

С целью дополнительной проверки вечером этого же дня полицейские вновь посетили неблагополучную семью. В квартире они обнаружили компанию людей, распивающих спиртные напитки. В помещении царила антисанитария. Малыши лежали на диване рядом с пьяной матерью.

Учитывая социально опасное положение, в котором находились дети, сотрудники полиции и представители органов социальной защиты населения приняли решение об изъятии малышей из семьи.

Мальчиков в возрасте 2,5 и 3 года 11 месяцев поместили в палату сестринского ухода детской городской больницы.

Материалы в отношении нерадивой матери направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки и попечительства для принятия решения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]