Двухмесячный ребенок попал в больницу Владивостока из-за жестокого обращения матери

Жительница Артема обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, обвиняемая безразлично относилась к своему грудному ребенку. Она не выполняла в полном объеме санитарно-гигиенические нормы и не обращалась в медицинское учреждение за помощью. В результате столь пренебрежительного, жестокого и грубого отношения 21 апреля 2017 года двухмесячный младенец поступил в стационар ГБУЗ «Краевой детской клинической больницы № 1» города Владивостока в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время ребенку оказана медицинская помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]