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Вчера, 18:46
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Памятник первому электропоезду открыли во Владивостоке

Памятник первому электропоезду открыли во Владивостоке

Экспозицию музея истории пригородного моторвагонного депо Первая речка пополнил экспонат под открытым небом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу "ДВЖД", 3 октября, в рамках празднования 180-летия железных дорог России и 120-летия Дальневосточной железнодорожной магистрали во Владивостокской дирекции моторвагонного подвижного состава на станции «Первая речка» прошла торжественная церемония открытия памятника первому электропоезду серии ЭР9.

- Идея увековечить память электропоезда рижского вагоностроительного завода принадлежит ветеранам депо. Это был первый электропоезд, пришедший в локомотивное депо станции Первая речка в 1963 году после завершения электрификации, который начал перевозить пассажиров на участке Владивосток - Надеждинская. С него начиналось бурное развития социально значимых для жителей и гостей Владивостока перевозок, и этот электропоезд считается настоящим символом пригородного сообщения в Приморье, - отметил главный инженер Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава Геннадий Полыгалов.

Он подчеркнул, что в настоящее время на смену вагонам с деревянными сиденьями пришли современные электропоезда с вагонами 1-го и 2-го класса с более комфортабельными условиями, оснащенные климат-контролем, системой кондиционирования и беспроводными технологиями соединения с сетью Интернет.

В дальнейшем, экспонат в виде головной моторвагонной секции электропоезда «ЭР9-П» планируется оснастить историческими фотографиями и техническими средствами для проведения учебных занятий учащимся в железнодорожном лицее, а также для экскурсий школьников в целях популяризации профессии машиниста.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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