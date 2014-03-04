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С 14 декабря запустят беспересадочное ж/д сообщение между Челябинском и Владивостоком

С 14 декабря запустят беспересадочное ж/д сообщение между Челябинском и Владивостоком

С 14 декабря Южно-Уральский филиал АО "ФПК" назначает беспересадочные вагоны сообщением Челябинск - Владивосток. Они будут курсировать по четным числам отправлением из Челябинска с поездами 12/11 "Челябинск - Омск" и 128 "Адлер - Красноярск". В Омске беспересадочные вагоны будут
прицеплять к фирменному поезду 2/1 "Россия" сообщением Москва - Владивосток, которым они будут следовать до конечной станции. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Сейчас прямого сообщения между городами нет. Раньше оно было, но его прекратили из-за отмены ряда транзитных поездов. Теперь вернули, так как оно
пользуется спросом. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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