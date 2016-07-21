Мужчина утонул во время купания на Русском острове
Сотрудники полиции проводят проверку по факту гибели мужчины, утонувшего во время купания. Несмотря на прохладную погоду, горожанин решил пойти в море и стал тонуть.
Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на Vl.ru, мужчина в бессознательном состоянии был обнаружен днем на пляже в районе мыса Вятлина. Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать пострадавшего, но спасти ему жизнь не удалось.
В ходе проверки стражи порядка установили личность погибшего, которым оказался 39-летний житель Владивостока. Основной версией случившегося является несчастный случай во время купания.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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