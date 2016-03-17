В Приморье возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочего на железной дороге

3 октября следственными органами в Приморье возбуждено уголовное дело в отношении дорожного мастера структурного подразделения Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» по факту нарушения требований охраны труда, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Следственный комитет РФ по Приморскому краю, 2 ноября 2016 года около 15 часов 30 минут в районе 5 пикета станции Угольная 9256 км Дальневосточной железной дороги дорожный мастер линейного участка во время выполнения работ по смене крестовины на железнодорожных путях допустил травмирование рабочего - наладчика. В результате мужчине причине тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следствием выясняются обстоятельства произошедшего, собирается доказательственная база.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]