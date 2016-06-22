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"Вести: Приморье": Новый скандал в уссурийском микрорайоне "Радужный"

Фото: Ussur.net

Ещё не утих газовый скандал, а тут новое уголовное дело. И вновь по уссурийскому микрорайону «Радужный». Прокуратура сейчас проверяет качество блоков из которых возводили дома. По версии следствия, они были вовсе не новыми. Представители компании-застройщика в свою очередь уверены, всё это происки конкурентов. Специальный репортаж из Уссурийска смотрите сегодня в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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