"Вести: Приморье": Новый скандал в уссурийском микрорайоне "Радужный"

Ещё не утих газовый скандал, а тут новое уголовное дело. И вновь по уссурийскому микрорайону «Радужный». Прокуратура сейчас проверяет качество блоков из которых возводили дома. По версии следствия, они были вовсе не новыми. Представители компании-застройщика в свою очередь уверены, всё это происки конкурентов. Специальный репортаж из Уссурийска смотрите сегодня в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]