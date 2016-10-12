Каждый четвертый приморец испытывал желание уволиться по возвращении из летнего отпуска

Служба исследований сайта по поиску и подбору персонала HeadHunter опросила приморцев и выяснила, что четверти опрошенных, побывавших в летнем отпуске, пришлось бороться с желанием уволиться по возвращении на рабочее место. А именно, 25% имеющих постоянную работу в течение нескольких последних месяцев и побывавших в отпуске летом текущего года, возвратились на работу после отпуска с желанием сменить место трудоустройства. При этом только 10% откровенно недовольны своим летним отпуском, в то время, как практически половина (47%) провела этот отпуск лучше, чем ожидалось.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на представителя пресс-службы HeadHunter Софью Леонову, летом текущего года путешествия по России и заграничные поездки пользовались практически одинаковой популярностью среди работников — 36% и 35%, соответственно. Заграничные поездки наиболее популярны среди специалистов начальных уровней и линейных управленцев, а топ-менеджмент предпочитает заграничным поездкам путешествия внутри страны — чуть больше половины (57%) представителей высшего менеджмента провели свой летний отпуск на российских курортах или в туристических путешествиях по стране.

Бо́льшая доля опрошенных (68%), имеющих постоянную работу в течение нескольких месяцев перед прохождением опроса, были в отпуске именно летом. Наименьшей популярностью среди отпускников пользовался зимний сезон — лишь 5% опрошенных были в отпуске в зимнее время. Практически каждый десятый (12%) не был в отпуске в текущем году и не планирует брать отпуск до следующего года, а 8% опрошенных рассчитывают успеть сходить в отпуск в текущем году.

Хотя отпуск в течение зимнего сезона наиболее распространен среди представителей возрастной группы от 36 до 45 лет, 19% которых предпочли для отпуска именно зимнее время. Вместе с этим, представители данной группы реже прочих склонны отказываться от отпуска вообще — лишь 9% респондентов в возрасте от 36 до 45 не ходили и не пойдут в этом году в отпуск.

Среди тех респондентов, которые решили вовсе отказаться от отпуска в текущем году, большинство (46%) связывает отказ с отсутствием финансовой возможности отправиться куда-нибудь отдохнуть. Некоторые из прочих причин также так или иначе связаны с финансами — 20% отказываются от отпуска из-за нежелания терять в зарплате и 11% предусмотрительно рассчитывают на хорошие выплаты в случае увольнения или на продолжительный отпуск ввиду накопленных дней.

Отказ от отпуска именно в летний период также связан у большинства респондентов (32%) с отсутствием финансовой возможности. Однако респонденты, принявшие участие в данном вопросе, рассматривают возможность отправиться в отпуск до окончания текущего года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]