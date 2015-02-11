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Более 55 миллионов рублей заплатят приморцы за нарушения парковки

Более 55 миллионов рублей заплатят приморцы за нарушения парковки

Фото: yaplakal.com

С начала года в Приморском крае выписано более 37 тысяч штрафов за неправильную парковку на общую сумму 55,4 миллиона рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на сегодня на территории региона действует семь фоторадарных комплексов «Паркон». Радары работают во Владивостоке, Артёме и Находке, выявляя нарушителей парковки по установленным маршрутам. С начала года уже выявлено более 37 тысяч нарушений на сумму более 55 миллионов рублей.

Напомним, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2020 годы. Основные задачи подпрограммы – сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения и другие. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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