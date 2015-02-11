Более 55 миллионов рублей заплатят приморцы за нарушения парковки
С начала года в Приморском крае выписано более 37 тысяч штрафов за неправильную парковку на общую сумму 55,4 миллиона рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на сегодня на территории региона действует семь фоторадарных комплексов «Паркон». Радары работают во Владивостоке, Артёме и Находке, выявляя нарушителей парковки по установленным маршрутам. С начала года уже выявлено более 37 тысяч нарушений на сумму более 55 миллионов рублей.
Напомним, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2020 годы. Основные задачи подпрограммы – сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения и другие.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.06.2017 Более 20 миллионов рублей заплатили приморцы за неправильную парковку
-
17.03.2017 Более 800 штрафов выписали в Приморье за неправильную парковку
-
09.06.2016 Почти 40 миллионов рублей заплатили приморцы за превышение скорости и неправильную парковку
-
12.10.2016 Более 30 млн. рублей заплатили приморцы в этом году за превышение скорости и неправильную парковку
-
12.02.2016 Более 41 миллиона рублей заплатили приморцы за неправильную парковку
-
11.02.2015 Неправильная парковка стоила приморцам 4 миллиона рублей
Добавить комментарий