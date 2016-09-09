Санитарной авиацией Приморья в сентябре спасены 25 человек

25 тяжелобольных пациентов, семь из которых - дети, оперативно доставлены в сентябре силами санитарной авиации из районов края в ведущие медицинские учреждения Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-сслужбу администрации Приморского края, самым возрастным пациентом стал 81-летний житель Кавалерово, которого транспортировали воздушной скорой помощью в кардиологическое отделение краевой клинической больницы №1. А самым юным пациентом стал двухлетний малыш из Славянки, доставленный в ожоговый центр федерального медико-биологического агентства.

В сентябре география полетов санитарных вертолетов была как никогда насыщенной: вылетали и на островные территории и на самый север края в Тернейский район. Общее количество летных часов двух небесных «скорых» составило более 64 часов. Пациентов доставляли как в краевые, так и районные учреждения здравоохранения. На первом месте пациенты с травмами различной степени тяжести, сложные пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями и ожоговые пострадавшие.

В сентябре специалисты Центра не только принимали участие в транспортировке пациентов, но и вылетали в районы для оказания консультативной помощи коллегам, а также на месте проводили операции.

Напомним, два санитарных вертолета марки EurocopterAS-350B3e были приобретены по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Специалисты называют их «южным» и «северным» бортами. «Южный» отправляется на санитарные задания из аэропорта «Озерные ключи», «северный» базируется в аэропорту поселка Кавалерово и в основном обслуживает самые удаленные муниципальные образования, например, Тернейский район с низкой плотностью населения и дефицитом медицинских учреждений, где могут оказать помощь сложным больным. Таких пациентов воздушные суда при необходимости доставляют в клиники Дальнегорска, Кавалерово и Тернея.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]