Лёд покроет реки Приморья в конце ноября

Летне-осенний период 2017 года в Приморье по температуре воздуха был близким к средним многолетним значениям и несколько выше. Распределение осадков имело неравномерный характер, на большей территории края сумма осадков за лето была близка к норме, в южных и юго-западных районах преобладал избыток осадков.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, в течение всего лета-2017 на реках Приморья отмечалось прохождение локальных дождевых паводков. Наиболее значительные паводки, с достижением отметок опасного и неблагоприятного гидрологического явления, значительными подтоплениями прилегающих территорий, отмечались в бассейнах рек Уссури, Раздольная и Амба. Со второй половины августа на реках края началось устойчивое истощение русловых запасов, и в сентябре на реках преобладала летне-осенняя межень. Основной сток рек Приморского края в 2017 году прошел в летний период. Наибольшее увеличение водности отмечалось во время прохождения дождевых паводков.

Предшествующий ледообразованию период характеризуется пониженной водностью. На основании сложившихся гидрометеорологических условий, с учетом долгосрочного прогноза погоды на октябрь — ноябрь, начало ледообразования на реках Приморского края осенью 2017 года ожидается близким к средним многолетним значениям, с тенденцией к поздним на 2–4 дня, что преимущественно на 2–7 дней раньше прошлогодних дат.

Основной процесс ледообразования на реках Приморского края ожидается во второй декаде ноября, на отдельных реках южных районов края появление плавучего льда ожидается в третьей декаде ноября.

Образование устойчивого ледяного покрова (на отдельных участках рек с полыньями) ожидается в конце ноября — начале декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]