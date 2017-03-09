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Энергетики начали подавать тепло на предприятие «Дальневосточное»

Энергетики начали подавать тепло на предприятие «Дальневосточное»

Фото: GreenTalk.ru

АО «Дальневосточная генерирующая компания» и ФГУП «Дальневосточное» договорились об условиях реструктуризации долга за тепловую энергию, потребленную сельхозпроизводителем в 2016 и 2017 годах. Как сообщили  в пресс-службе "ДГК", соответствующее соглашение подписано сторонами 3 октября. Уже с 4 октября энергетики готовы начать подачу тепла на объекты предприятия.

По условиям соглашения ФГУП «Дальневосточное» обязано выплатить 35 млн рублей энергетикам за долги прошлых лет, а также обеспечить 100%-ю оплату текущего потребления в отопительном сезоне 2017-2018 годов. Оплата долгов должна быть произведена частями в период с октября 2017 по март 2018 года. Помимо этого, сельхозпредприятие будет обязано заплатить пени, начисленные за просрочку платежей, и внести плату за рассрочку, что компенсирует те дополнительные расходы, которые понесло АО «ДГК», заплатив проценты банкам по кредитам, привлеченным для покрытия кассового разрыва в размере долгов  ФГУП «Дальневосточное».

На сегодняшний день долги всех категорий потребителей перед ДГК составляют 7 млрд рублей.  В период отопительного сезона энергокомпания нуждается в средствах на закупку топлива, единственным источником которых являются платежи потребителей. В условиях миллиардных долгов энергетики вынуждены принимать все предусмотренные законом меры в отношении должников за тепло, чтобы обеспечить энергетическую безопасность всех потребителей Приморского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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