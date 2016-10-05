Анонс на 5 октября
5 октября во Владивостоке на Интернациональной, 50 откроется новый детский сад «Золотой ключик».
5 октября в Находке в муниципальной картинной галерее «Вернисаж» откроется выставка «Учитель. Ученик».
5 октября в 14.30 в ДВФУ, корпус В — мастер-класс по лепке пельменей для участников международной студенческой осенней школы ДВФУ из Гонконгского политехнического колледжа.
5 октября во Владивостоке в здании администрации Приморского края - открытие XII Международного конгресса рыбаков.
5 октября в холле 1 этажа здания администрации Приморского края будет работать выставка «65 лет китобойного промысла».
5 октября в 17.00 в Главном корпусе Приморского музея имени Арсеньева (Светланская, 20) состоится открытие выставки, приуроченной к 145-летию со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева.
5-8 октября г. Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 74а). Открытый краевой турнир по мини-футболу на Кубок Губернатора Приморского края.
5-9 октября г. Владивосток, бассейн с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2), тир и водная станция ЦСКА (ул. Набережная, 7). Открытый Кубок Приморского края по морскому многоборью «Тихий океан». Открытие 5 октября в 09.00 в бассейне с/к «Олимпиец».
5 октября - Всемирный день учителя.
5 октября - День работников уголовного розыска в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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