Самые красивые астрономические события осени 2017

Осень окончательно вступила в свои права. На улице холодает, а ночи становятся все длиннее, открывая новые возможности для астрономических наблюдений. Сайт Примпогода.ру выяснил, что же интересного подарит нам тёмное осеннее небо в этом сезоне?

Планетарные конъюнкции

Планеты — одни из самых ярких объектов на ночном небе, некоторые из которых видны даже в самых неблагоприятных условиях светового загрязнения. Расположение нескольких планет близко друг к другу называется планетарной конъюнкцией.

В этом сезоне будет три таких представления.

В предрассветные часы 5 октября Марс и Венера покажутся вместе в восточном небе. Через бинокль или телескоп расстояние между ними, вероятно, будет едва заметным, но на самом деле оно составит миллиарды километров.

Рано утром 18 октября перед восходом солнца посмотрите на восток, чтобы снова увидеть Марс и Венеру. Теперь они предстанут довольно далеко друг от друга, выстроившись почти идеально с серпом полумесяца.

Две самые яркие планеты небосвода — Венера и Юпитер — соединятся на ночном небе в предрассветные часы 13 ноября. Точно так же, как Марс и Венера, они настолько сблизятся, что невооруженным глазом может показаться, будто они касаются друг друга.

Метеорные дожди

Несколько раз в год, по мере того как Земля путешествует вокруг Солнца, она проходит через потоки ледяных, пылевых и каменистых частиц, оставшихся после повторного прохождения комет через внутреннюю Солнечную систему. Когда эти частицы встречаются с земной атмосферой, в ночном небе вспыхивают кратковременные световые полосы, которые мы называем метеорами. Отдельные метеоры можно увидеть почти в любую ночь года, но их большое количество — только во время метеорного дождя. Этой осенью ожидается пять метеорных дождей, но из-за света Луны только три из них будут хорошо видны.

Метеорный дождь Ориониды является вторым в году, происходящим из кометы Галлея. Он начнётся 2 октября и продлится до 7 ноября. Лучше всего его наблюдать в ночь с 21 на 22 октября, когда он достигнет своего пика.

Следующий метеорный дождь Леониды пройдёт с 6 по 30 ноября и достигнет максимума в ночь с 17 на 18 ноября. Поток обломков оставлен кометой Темпеля — Туттля и содержит много частиц размером с гравий, которые вызывают яркие метеоры в небе.

Августовские Персеиды часто становятся метеорным потоком года. Но в этом году у них серьёзный соперник — Геминиды, во время которых сгорает около 120 метеоров в час. Пик дождя придется на ночь с 13 на 14 декабря.

Как увидеть метеорный дождь?

Главное правило для наблюдения метеорных потоков — уйти от городских огней. Чем дальше, тем лучше. Когда вы окажетесь в темноте, дайте глазам 30 минут, чтобы привыкнуть. Избегайте любых ярких источников света, включая экран вашего мобильного телефона.

Суперлуние

Орбита Луны вокруг Земли является эллиптической, а не круговой, поэтому она к нам то ближе, то дальше. Когда полная Луна находится в перигее — самой близкой к нам точке своей орбиты — мы видим её на небе наиболее большой. Суперлуна появится на небе 3–4 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]