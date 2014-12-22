Мобильное приложение для школьных дневников разрабатывают в Приморье

Узнать об успеваемости ребенка и о расписании уроков на неделю приморцы смогут с помощью мобильного приложения, которое сейчас разрабатывают в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья.

По словам специалистов, мобильное приложение поможет родителям более тщательно отслеживать успеваемость ребенка, а также оперативно получать информацию о расписании уроков и домашних заданиях.

«Программа будет готова к эксплуатации уже в декабре 2017 года. В приложении можно будет настроить уведомления об изменениях в учебном расписании, новых оценках, домашнем задании, а также уведомлений о жизни класса и школы – об отмене уроков, родительском собрании, проведении олимпиад по предметам. В сервисе также можно будет настроить систему напоминаний», – сообщили в ведомстве.

Разработка мобильного приложения планируется на платформах: iOS и Android.Все сервисы будут доступны при наличии подключения мобильного устройства к сети интернет.

Сейчас в Приморье функционирует сайт «Электронная школа», который ежедневно посещают более 70 тысяч пользователей. Это и учителя, и родители, и сами ученики. С помощью портала приморцы оперативно узнают об успеваемости своих детей, конкурсах и новостях в сфере образования. Кроме того, зарегистрировать личный кабинет могут и родители будущих школьников. На сайте для них есть много полезной информации – список всех школ Приморья с краткими характеристиками и указанием их веб-сайтов.

Отметим, создать личный кабинет на сайте «Электронная школа» Приморского края могут только пользователи Единого портала госуслуг. Это необходимо не только для обеспечения безопасности личных данных, но и для удобства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]