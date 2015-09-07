Во Владивостоке будет построена мечеть
4 октября исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Василем Шайхразиевым.
Константин Межонов отметил, что Владивосток за последние годы получает огромную поддержку высшего руководства нашей страны. Это выражается в проведении в нашем городе крупнейших международных мероприятий – саммита АТЭС, Восточного экономического форума, а также в новом статусе Владивостока в качестве свободного порта, организации у нас территорий опережающего развития. Преобразился и внешний облик Владивостока – возведены уникальные мосты, самый современный кампус Дальневосточного федерального университета, международный аэропорт, дорожные развязки.
Василь Шайхразиев, со своей стороны, познакомил с направлениями современного развития Республики Татарстан. Он также пояснил, что несколько лет назад во Владивостоке был выделен земельный участок в районе улицы Катерной с целью возведения мечети и рассказал, что для этого уже имеются необходимые финансовые средства, поступившие из благотворительных источников, и разработана проектная документация. Однако представители администрации Владивостока отметили, что в настоящее время данный участок был вновь закреплен за министерством обороны, и поэтому необходимы совместные усилия по преодолению этих ведомственных ограничений для того, чтобы начать строительство мечети.
Участники рабочей встречи наметили программу оперативных действий в этом направлении, а также обменялись опытом управления городским хозяйством, реформирования системы ЖКХ, обсудили перспективы развития местного самоуправления, - сообщает "Вести: приморьте" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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