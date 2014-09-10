Самыми волнующими темами для приморцев всегда остаются дороги, благоустройство придомовых территорий, ремонт школ и качественные коммунальные услуги. 3 октября у жителей сёл Ханкайского района была возможность задать свои вопросы депутатам Государственной Думы и Законодательного Собрания Приморского края.

Село Мельгуновка находится в 30-ти километрах от Камня-Рыболова, но дорога сюда нелёгкая. Об асфальте жители глубинки и не мечтают, просят только регулярно ровнять проезжую часть грейдером.

Другая беда села — мост. Каждый тайфун топит переправу, а Мельгуновка остаётся отрезанной от цивилизации.

Встречи в формате диалога провели депутат Государственной Думы Сергей Сопчук, депутаты Законодательного Собрания края и главы района и поселения. Такой состав команды позволяет быстро определить уровень проблемы и решить, как помочь. Встречи с жителями провели в двух сёлах Ханкайского района. Собрания проходили в местных домах культуры и в школах. У учителей к представителям власти были свои вопросы.

Вера Мельник, завуч по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ №8: «Мало выделяют денег на ремонт школы, учителя тратят свои деньги, где-то родительский комитет помогает».

Впрочем, восьмая школа в Мельгуновке попала в государственную программу, и уже в следующем году здесь появятся новые пластиковые окна. А школа в селе Новокачалинское уже обрела новый облик. Еще в прошлом году здесь протекала крыша, а окна дребезжали на ветру. Сегодня во всей школе установлены пластиковые, а кровля отремонтирована. Особого внимания заслужил новейший фельдшерско-акушерский пункт в селе Новоселище. Его построили всего два года назад.

Наталья Ивашкина, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом с. Новоселище: «Оборудование мы вчера получили новое, еще не всё успели распаковать, но сказали, что будет еще какое-то. Медикаментов у нас хватает».

Сергей Сопчук, депутат Государственной Думы РФ: «Такие поездки дают возможность сравнивать и определять приоритет. Действительно, Новоселище может немного подождать, в Мельгуновке сложнее ситуация. Но что отрадно — планируется на следующий год и Мельгуновскую школу и Новоселищенскую отремонтировать».

Не все вопросы удалось решить оперативно во время этой поездки, но все просьбы жителей сёл записаны, а у депутатов будет время, чтобы решить их до того, как краевой бюджет спланируют на 2018 год.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]